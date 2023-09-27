ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ແລະ Bulgaria ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ແລະ Bulgaria ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສປ. Bangladesh Shirin Chaudhury ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. Bulgaria Rosen Zhelyazkov.
ໃນການຢ້ຽມຢາມຢູ່ສອງປະເທດ, ມີປະມານ 70 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ການນຳບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ດຳເນີນໄປ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳສອງສະບັບ ກັບທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Bulgaria ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh ແລະ Bulgaria.