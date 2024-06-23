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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມວ​ນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ຢ່າງ​ແຮງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຜົນງານຍາດໄດ້ລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XVIII ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນຂອງວົງການນັກຂ່າວທົ່ວປະເທດໃນປີຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ 

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 99 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925 - 21/6/2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນ ແລະ ມອບລາງວັນທີ່ພິທີປະກາດລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XVIII. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຜົນງານຍາດໄດ້ລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XVIII ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນຂອງວົງການນັກຂ່າວທົ່ວປະເທດໃນປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງ ຕາງໜ້າໃຫ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຖັນແຖວຜູ້ເຮັດວຽກງານການຂ່າວ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2025). ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມເນັ້ນໜັກວ່າ:

ເສີມຂະຫຍາຍຢູ່ລະດັບສູງສຸດ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ - ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງມືຕໍ່ສູ້ທາງສັງຄົມ, ຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊາດ, ຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນ, ແມ່ນອາວຸດປາຍແຫຼມ, ເຄື່ອງມືທີ່ດີຂອງພັກ ໃນແນວຮົບດ້ານແນວຄິດ, ຕ້ອງມີຫຼາຍກ່ວາອີກບັນດາຜົນງານສື່ມວນຊົນມີລັກສະນະທິດສະດີ ແລະ ການເມືອງຢູ່ລະດັບສູງ. ສຸມໃສ່ໂຄສະນາ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ເຕົ້າໂຮມມະຫາຊົນປະຕິບັດແນວທາງການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ; ສຶກສາ, ແນະນຳໃຫ້ບັນດາຊົນຊັ້ນໃນສັງຄົມປະຕິບັດຕາມມາດຖານ, ຄຸນສົມບັດ ສັງຄົມນິຍົມ; ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຕິເສດທັດສະນະຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກ; ເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍຖືລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ, ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບລັດເຊຍ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.
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