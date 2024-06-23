ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳຢ່າງແຮງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 99 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925 - 21/6/2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນ ແລະ ມອບລາງວັນທີ່ພິທີປະກາດລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XVIII. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຜົນງານຍາດໄດ້ລາງວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XVIII ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນຂອງວົງການນັກຂ່າວທົ່ວປະເທດໃນປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງ ຕາງໜ້າໃຫ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຖັນແຖວຜູ້ເຮັດວຽກງານການຂ່າວ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2025). ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມເນັ້ນໜັກວ່າ:
ເສີມຂະຫຍາຍຢູ່ລະດັບສູງສຸດ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ - ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງມືຕໍ່ສູ້ທາງສັງຄົມ, ຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊາດ, ຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນ, ແມ່ນອາວຸດປາຍແຫຼມ, ເຄື່ອງມືທີ່ດີຂອງພັກ ໃນແນວຮົບດ້ານແນວຄິດ, ຕ້ອງມີຫຼາຍກ່ວາອີກບັນດາຜົນງານສື່ມວນຊົນມີລັກສະນະທິດສະດີ ແລະ ການເມືອງຢູ່ລະດັບສູງ. ສຸມໃສ່ໂຄສະນາ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ເຕົ້າໂຮມມະຫາຊົນປະຕິບັດແນວທາງການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ; ສຶກສາ, ແນະນຳໃຫ້ບັນດາຊົນຊັ້ນໃນສັງຄົມປະຕິບັດຕາມມາດຖານ, ຄຸນສົມບັດ ສັງຄົມນິຍົມ; ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຕິເສດທັດສະນະຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກ; ເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.