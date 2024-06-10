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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ປູ​ຊະ​ນີ​ຍະ​ສະ​ຖານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນ່າ​ຕູ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ນ່າຕູ, ຢູ່ຕາແສງ ເກີມຢາງ, ເມືອງ ແບກທົງ, ແຂວງ ບັກກ້ານ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈູບທູບໃຕ້ທຽນ ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)
ໃນສະໄໝຕ້ານຈັກກະພັດ ອາເມລິກາ, ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ກອງທະຫານຕະລຸມບອນເຕົ້າໂຮມເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບ. ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງນີ້ ກໍແມ່ນບ່ອນທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນເຄີຍມາຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມໃຫ້ກຳລັງໃຈກຳລັງຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ ແລະ ແຮງງານເກນຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບໃນສະໄໝຕໍ່ຕ້ານຕ້ານລ່າເມືອງຂຶ້ນຝລັ່ງ (28 ມີນາ 1951). ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ນ່າຕູ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຂດປະຊະນີຍະສະຖານດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນທີ່ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນທີ່ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ທີ່ບັ້ນເຮັດວຽກນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024.
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