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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະບານ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ມັງກອນ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ຖືວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຍູ້ແຮງທ່າເຕີບໂຕການຄ້າສອງຝ່າຍໂດຍໄວ, ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະ 75 ປີຜ່ານມາຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອ ນຳການພົວພັນໃນບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້, ກໍ່ຄືພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ສຶກສາມູນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoon Suk Yeol ຖືກ​ຈັບ​ຕົວ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoon Suk Yeol ຖືກ​ຈັບ​ຕົວ

ມີຕຳຫຼວດ ແລະ ນັກສືບສວນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກວ່າ 3000 ຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ເຊົ້າເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຈັບຕົວ.
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