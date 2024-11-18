ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ສົ່ງສານສຳຄັນໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາປະເທດທີ່ມີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ. ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນແງ່ຫວັງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບສອງປະເທດແມ່ນສົດໃສທີ່ສຸດ. ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບສອງປະເທດ ກໍ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ.