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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ເປ​ຣູ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂັ້ນ​ສູງ APEC ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ລີມາ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ສ.ຈີເລ, ສ.ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC ຢ່າງຈົບງາມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ສົ່ງສານສຳຄັນໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາປະເທດທີ່ມີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ. ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນແງ່ຫວັງໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບສອງປະເທດແມ່ນສົດໃສທີ່ສຸດ. ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບສອງປະເທດ ກໍ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ຂອງ APEC ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ຂອງ APEC ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດຂອງໂລກປັດຈຸບັນ. ເພື່ອ APEC ສືບຕໍ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນບັນດາກາລະໂອກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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