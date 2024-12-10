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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ມອບ​ນາມ​ມະ​ຍົດ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ບິນອາ​ວະ​ກາດ Viettel

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຕີລາຄາສູງຄວາມເປັນເຈົ້າ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຕັດສິນໃຈ ແລະ ບຸກທະລຸໃນຄວາມຄິດ, ວິທີການເຮັດວຽກ, ການຜັນຂະຫຍາຍຂອງການນຳລຸ້ນຕ່າງໆ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກເຕັກນິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງມອບນາມມະຍົດ ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນການບິນອາວະກາດ Viettel

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການບິນອາວະກາດ Viettel ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປະຊາຊົນເພື່ອມີບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນພິເສດໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງໃຫ້ແກ່ກອງທັບ, ປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບນາມມະຍົດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຕີລາຄາສູງຄວາມເປັນເຈົ້າ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຕັດສິນໃຈ ແລະ ບຸກທະລຸໃນຄວາມຄິດ, ວິທີການເຮັດວຽກ, ການຜັນຂະຫຍາຍຂອງການນຳລຸ້ນຕ່າງໆ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກເຕັກນິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel, ການອຸທິດສ່ວນຂອງບັນດາພະນັກງານ, ນັກເຕັກນິກ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນສະຖາບັນການບິນອາວະກາດ  Viettel ນັບແຕ່ເວລາສະຖາບັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2014. ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວາ ບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງສະຖາບັນການບິນອາວະກາດ Viettel ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົບໃຈຂອງຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການຫັນຄວາມຄາດຫວັງນັບພັນປີຂອງຊາດຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມເປັນເຈົ້າເພື່ອປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖວ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານ.
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