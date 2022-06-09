ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງພົນ 11 ຄົບຮອບ 40 ປີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຜ່ານ 40 ປີແຫ່ງການສ້າງສາ, ສູ້ຊົນ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ກອງພົນ 11 ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ໜ້າທີ່ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ຢັ້ງຢືນກຳລັງຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃນການອອກແບບ, ດຳເນີນກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຈຸດສຸມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; ເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງກອງທັບ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນຂະແໜງກໍ່ສ້າງຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດກອງທັບ ສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງນຳໜ້າໃນການແບກຫາບພາລະໜ້າທີ່ໜັກໜ່ວງທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ທະເລໝູ່ເກາະ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍແນວຫຼັງຂອງກອງທັບ.
ກອງພົນ 11 ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນປະກອບອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນງານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ເພື່ອສ້າງອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຍົກສູງອິດທິຜົນຊື່ສຽງຂອງ ກອງພົນຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.