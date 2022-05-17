ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ຢ່າງສົມກຽດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ຢ່າງສົມກຽດ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ຢ່າງສົມກຽດ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ.
ຕາມລາຍການຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ຈະມີການພົບປະສົນທະນາສຳຄັນກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້. ທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີ ເອຢິບ Katerina Sakellaropoulou ກໍຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ບາງແຫ່ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ; ພົບປະກັບການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳຈຳນວນ 1 ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)