ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານໃຫ້ແກ່ນັກກິລາທີ່ຄວ້າໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31
ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍ້ອງຍໍ, ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານໃຫ້ແກ່ນັກກິລາທີ່ຄວ້າໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31.
ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ (ພາບ: TTXVN)
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕົກລົງມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນສອງຈຳນວນ 5 ຫຼຽນ ໃຫ້ແກ່ ຫງວຽນຮຸຍຮວ່າງ ເຊິ່ງເປັນ ນັກກິລາລອຍນ້ຳ ທີ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 5 ຫຼຽນ), ເຈິ່ນຮຶງງວຽນ, ນັກກິລາລອຍນ້ຳ ທີ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 4 ຫຼຽນ, ຫງວຽນທິເຮືອງ ນັກກິລາ Canoeing ຄວ້າໄດ້ ຫຼຽນຄຳ 5 ຫຼຽນ, ຫງວຽນທິແອວງ ນັກກິລາແລ່ນ ແລະ ລານ ຄວ້າໄດ້ ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນສາມໃຫ້ແກ່ 2 ໝູ່ຄະນະ ນັ້ນແມ່ນ ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ແລະ ທິມບານເຕະຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ 19 ຄົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)