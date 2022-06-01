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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງມອບ​ຫຼ​ຽນ​ໄຊ​ແຮ​ງ​ງານ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ກິ​ລາ​ທີ່​ຄວ້າ​ໄດ້ຜົນ​ງານ​ສູງ​ໃນ​ຊີ​ເກມ 31

ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍ້ອງຍໍ, ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານໃຫ້ແກ່ນັກກິລາທີ່ຄວ້າໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31.

ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍ້ອງຍໍ, ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານໃຫ້ແກ່ນັກກິລາທີ່ຄວ້າໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31.

   

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕົກລົງມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນສອງຈຳນວນ 5 ຫຼຽນ ໃຫ້ແກ່ ຫງວຽນຮຸຍຮວ່າງ ເຊິ່ງເປັນ ນັກກິລາລອຍນ້ຳ ທີ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 5 ຫຼຽນ), ເຈິ່ນຮຶງງວຽນ, ນັກກິລາລອຍນ້ຳ ທີ່ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 4 ຫຼຽນ, ຫງວຽນທິເຮືອງ ນັກກິລາ Canoeing  ຄວ້າໄດ້ ຫຼຽນຄຳ 5 ຫຼຽນ, ຫງວຽນທິແອວງ ນັກກິລາແລ່ນ ແລະ ລານ ຄວ້າໄດ້ ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນສາມໃຫ້ແກ່ 2 ໝູ່ຄະນະ ນັ້ນແມ່ນ ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ແລະ ທິມບານເຕະຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ 19 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັ​ບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕາມ​ລວງ​ເລິກ

ປັ​ບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕາມ​ລວງ​ເລິກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ປຶກສາຫາລືຄົບຄະນະ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາ.
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