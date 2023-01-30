ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສຳຫຼວດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 3 ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ 30/01/2023 ເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກທີ 3 ມີຄວາມຍາວກວ່າ 76Km, ກວ້າງເກືອບ 29 ແມັດ ດ້ວຍ 4 ເລນທາງ, ທາງແລ່ນຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງຄື ບິ່ງເຢືອງ, ດົ່ງນາຍ, ລອງອານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ໂຄງການ ໃນລາຍການກວດກາບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດໃນຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກທີ 3, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກທີ 3 ມີຄວາມຍາວກວ່າ 76Km, ກວ້າງເກືອບ 29 ແມັດ ດ້ວຍ 4 ເລນທາງ, ທາງແລ່ນຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງຄື ບິ່ງເຢືອງ, ດົ່ງນາຍ, ລອງອານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍ 4 ແຂວງ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ວຽກງານກະກຽມລົງທຶນ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງທຶນ, ກະກຽມວັດສະດຸ… ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ. ລັດຖະບານ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນ, ຈັດແບ່ງທຶນຮອນໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສະໜອງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 3 ກໍຄື ໂຄງການອື່ນໆທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ຂາດທຶນຮອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 4 ແຂວງ, ນະຄອນ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອດອອກແບບໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານບຸກເບີກໜ້້າພຽງ, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ການໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2025. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)