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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສຳຫຼວດ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ອ​້ອມ​ຮອບ​ຕົວ​ເມືອງເລກ 3 ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກທີ 3 ມີຄວາມຍາວກວ່າ 76Km, ກວ້າງເກືອບ 29 ແມັດ ດ້ວຍ 4 ເລນທາງ, ທາງແລ່ນຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງຄື ບິ່ງເຢືອງ, ດົ່ງນາຍ, ລອງອານ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ໂຄງການ   
ໃນລາຍການກວດກາບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດໃນຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກທີ 3, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກທີ 3 ມີຄວາມຍາວກວ່າ 76Km, ກວ້າງເກືອບ 29 ແມັດ ດ້ວຍ 4 ເລນທາງ, ທາງແລ່ນຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງຄື ບິ່ງເຢືອງ, ດົ່ງນາຍ, ລອງອານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍ 4 ແຂວງ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ວຽກງານກະກຽມລົງທຶນ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງທຶນ, ກະກຽມວັດສະດຸ… ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ. ລັດຖະບານ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນ, ຈັດແບ່ງທຶນຮອນໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສະໜອງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 3 ກໍຄື ໂຄງການອື່ນໆທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ຂາດທຶນຮອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 4 ແຂວງ, ນະຄອນ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອດອອກແບບໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານບຸກເບີກໜ້້າພຽງ, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ການໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້
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