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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ: ທຸ​ກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ​້ວງ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ

ຕຳຫຼວດມີສິດປ້ອງກັນຕົວຖ້າຫາກວ່າ ຖືກຜູ້ປະທ້ວງບຸກໂຈມຕີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ຄັດຄ້ານການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແມ່ນຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງນັ້ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ຕຳຫຼວດມີສິດປ້ອງກັນຕົວຖ້າຫາກວ່າ ຖືກຜູ້ປະທ້ວງບຸກໂຈມຕີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ຄັດຄ້ານການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແມ່ນຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງນັ້ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

    

ການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ ບາງກອກ ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ

ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຕຳຫຼວດມີສິດປ້ອງກັນຕົວຖ້າຫາກວ່າ ຖືກຜູ້ປະທ້ວງບຸກໂຈມຕີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ຄັດຄ້ານການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແມ່ນຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງນັ້ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານ ປະຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ກໍກ່າວເຕືອນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄວໜຸ່ມ ຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ກ່ອນທີ່ຈະມີການກະທຳຫົວຮຸນແຮງ, ຕ້ານຄືນກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ຍົກອອກຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງກຸ່ມ Thalu Gas ດຳເນີນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ, ຜ່ານຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປຊະຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 47 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 100 ປະເທດສັງເກດການ.
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