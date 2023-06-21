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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ ຈີນ

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານຫຼີຊຽນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນຄົນໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງທັງເຮັດວຽກ ກັບ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຈີນ ຫຼີຊຽງ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ Berlin, ກ່ອນເວລາລັດຖະບານສອງປະເທດ ດຳເນີນການປຶກສາຫາລື ຄັ້ງທີ 7 ໜຶ່ງວັນ.       

ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmier. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານຫຼີຊຽນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນຄົນໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ. ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ກ່ອນເວລາສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການແບ່ງປັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.

ຄາດວ່າຫົວຂໍ້ຫຼັກໃນການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ 7 ນີ້ຈະແມ່ນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ອາດຈະເຕື້ອງເຖິງການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ໃນນັ້ນ ຈີນພວມມານະພະຍາຍາມເປັນປະເທດກາງໄກເກ່ຍການປະທະກັນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ອິນເດຍ ເປັນສຳຄັນ
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