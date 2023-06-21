ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຈີນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງທັງເຮັດວຽກ ກັບ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຈີນ ຫຼີຊຽງ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ Berlin, ກ່ອນເວລາລັດຖະບານສອງປະເທດ ດຳເນີນການປຶກສາຫາລື ຄັ້ງທີ 7 ໜຶ່ງວັນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmier. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານຫຼີຊຽນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນຄົນໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ. ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ກ່ອນເວລາສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການແບ່ງປັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ຄາດວ່າຫົວຂໍ້ຫຼັກໃນການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ 7 ນີ້ຈະແມ່ນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ອາດຈະເຕື້ອງເຖິງການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ໃນນັ້ນ ຈີນພວມມານະພະຍາຍາມເປັນປະເທດກາງໄກເກ່ຍການປະທະກັນນີ້.