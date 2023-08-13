ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ, ການນຳບັນດາແຂວງ ກ່າເມົາ, ກຽນຢາງ, ດົ່ງທາບ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງສະພາບດິນເຊາະເຈື່ອນແຄມທະເລຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນນີ້. ນະທີ່ນິ້, ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນກັບບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປຊຊ ເຂດຖືກດິນເຊາະເຈື່ອນໄດ້ປະສົບ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຈົ່ງເປັນເຈົ້າການໃນການຍົກຍ້າຍ ປຊຊ ອອກຈາກເຂດທີ່ອັນຕະລາຍ, ໜູນຊ່ວຍເຂົ້າເຈົ້າສ້າງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕີລາຄາວ່າ, ສະພາບດິນເຊາະເຈື່ອນແຄມແມ່ນ້ຳ, ແຄມທະເລຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ 3 ແຂວງ ຊອກຈັງ, ບາກລຽວ ແລະ ກ່າເມົາ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ມີການຜັນແປຢ່າງແຮງ, ສັບສົນ, ກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ, ເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ກໍ່ຄືຊີວິດຂອງ ປຊຊ.
ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໜູນຊ່ວຍສ້າງຊີວິດເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວຢູ່ເຂດພວກຖືກດິນເຊາະເຈື່ອນ, ຮັກສາຊີວິດອິນຊີຂອງ ປຊຊ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີແຜນການຍາວໄກ ສຳລັບບັນດາໂຄງການໃຫ່ຍ, ມີລັກສະນະພື້ນຖານ ເພື່ອພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.