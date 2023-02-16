ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງເບ້ນແຈ່
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ແຂວງເບ້ນແຈ່, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນລ້ຽງ ແລະ ສອນເດັກພິການ ແຂວງເບ້ນແຈ່ (ຕາແສງເຊີນດົງ, ນະຄອນເບ້ນແຈ່). ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບວັດທະນະທຳມະນຸດ, ຢັ້ງຢືນທາດແທ້ອັນດີງາມຂອງພັກ, ລັດ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີວ່າ:
ຕ້ອງເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລຕື່ມອີກ, ລ້ຽງດູສິດສອນເດັກພິການ. ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເບິ່ງແຍງ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ເພື່ອລືມຄວາມປົມດ້ອຍຕ່າງໆ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລ້ຽງດູສິດສອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮ່ຳຮຽນ, ຮູ້ໜັງສື, ມີຄວາມຮັບຮູ້, ມີສະຕິ. ການລ້ຽງດູສິດສອນເຂົາເຈົ້າ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມມານະອົດທົນ, ຕ້ອງມີຈິດໃຈ, ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງຂອງຕົນ ຈິ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າບັນດາຄູ, ອາຈານ ຈະພະຍາຍາມເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດ, ດ້ວຍນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລກໝຽວ 2 ແລະ ສຳຫຼວດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ເບ້ນແຈ່.