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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນລ້ຽງ ແລະ ສອນເດັກພິການ ແຂວງເບ້ນແຈ່ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ແຂວງເບ້ນແຈ່, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນລ້ຽງ ແລະ ສອນເດັກພິການ ແຂວງເບ້ນແຈ່ (ຕາແສງເຊີນດົງ, ນະຄອນເບ້ນແຈ່). ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບວັດທະນະທຳມະນຸດ, ຢັ້ງຢືນທາດແທ້ອັນດີງາມຂອງພັກ, ລັດ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີວ່າ:

ຕ້ອງເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລຕື່ມອີກ, ລ້ຽງດູສິດສອນເດັກພິການ. ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເບິ່ງແຍງ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ເພື່ອລືມຄວາມປົມດ້ອຍຕ່າງໆ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລ້ຽງດູສິດສອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮ່ຳຮຽນ, ຮູ້ໜັງສື, ມີຄວາມຮັບຮູ້, ມີສະຕິ. ການລ້ຽງດູສິດສອນເຂົາເຈົ້າ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມມານະອົດທົນ, ຕ້ອງມີຈິດໃຈ, ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງຂອງຕົນ ຈິ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າບັນດາຄູ, ອາຈານ ຈະພະຍາຍາມເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດ, ດ້ວຍນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລກໝຽວ 2 ແລະ ສຳຫຼວດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ເບ້ນແຈ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າ, ຮີບເຮັ່ງຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວັກກີ

ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າ, ຮີບເຮັ່ງຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວັກກີ

ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍປະມານກວ່າ 100 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າຖືກຫາຍສາບສູນຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ.
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