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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: VneID ແມ່ນ​ໂປ​ຼ​ແກຼມ ພົນ​ລະ​ເມືອງດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2022, ແຜນຮ່າງ 06 ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2022, ແຜນຮ່າງ 06 ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແບບທາງໄກທົ່ວປະເທດ ສະຫຼຸບ 6 ເດືອນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງພັດທະນາການໝູນໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ກຳນົດຊື່ນາມສະກູນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທາງເອເລັກໂຕນິກ ຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2020 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 (ແຜນຮ່າງ 06). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2022, ແຜນຮ່າງ 06 ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

        “ແຜນຮ່າງນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ພິເສດແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ, ໂດຍຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມເອເລັກໂຕນິກ, ຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ ແລະ ຈາກຄວາມລຶ້ງເຄີຍໃນການໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານ, ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ, ສຳນັກງານ ຫັນໄປສູ່ການເຮັດວຽກຢູ່ທຸກທີ່ທຸກບ່ອນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນນີ້ ແມ່ນສັບສົນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງສູງ ແລະ ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດຈຶ່ງສຳເລັດ”.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະກາດ ໂປຼແກຼມ VneID ແມ່ນໂປຼແກຼມພົນລະເມືອງດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງຕຳຫຼວດ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີແຜນການເພື່ອນຳບັນດາຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຂົ້າໃນໂປຼແກຼມນີ້, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ຍາມໃດກໍມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນນຳໃຊ້. ສູ້ຊົນຮອດທ້າຍປີ 2022, ຕົ້ນປີ 2023 ຈະມີປະຊາຊົນປະມານ 3 ຫາ 5 ລ້ານຄົນນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Petrovietnam ເລແມ້ງຮຸ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ (ຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ) ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ກັບບັນດາຫົວໜ້າຫົວໜ່ວຍທົ່ວກຸ່ມກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ 7 ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ແລະ ຄາດຄະເນ ແລະ ປັບປຸງວິທີແກ້ໄຂວຽກງານໃນເດືອນ 8 ແລະ ຊຸມເດືອນຊຸດທ້າຍຂອງປີ 2022.
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