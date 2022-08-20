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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແບບທາງໄກທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການ “ພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ”.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ” ເພື່ອພ້ອມກັນຕີລາຄາກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຍອມຮັບຮູ້ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຈຳກັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ພວມວາງອອກໃນປັດຈຸບັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອມີມາດຕະການພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງເໝາະສົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບກໍລະນີເກີດຂຶ້ນບັງເອີນໃນຕະຫຼາດ”.  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ຈົ່ງສຸມໃສ່ບາງເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ເຮັດແນວໃດເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບບົດບາດພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ຕາມທິດໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການຕົວຈິງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງກວາງບິ່ງ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນວຽກງານຄັ້ງທີ 11 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເມີ້ນ ແລະ ທ່ານນາງເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ປີງຄຳ ລາຊະສິມມາ
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