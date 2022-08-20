ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ” ເພື່ອພ້ອມກັນຕີລາຄາກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຍອມຮັບຮູ້ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຈຳກັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ພວມວາງອອກໃນປັດຈຸບັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອມີມາດຕະການພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງເໝາະສົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບກໍລະນີເກີດຂຶ້ນບັງເອີນໃນຕະຫຼາດ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ຈົ່ງສຸມໃສ່ບາງເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ເຮັດແນວໃດເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບບົດບາດພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ຕາມທິດໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການຕົວຈິງ…