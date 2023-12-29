ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຖັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີນີ້, ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ 26 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ມີໂຄງການທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະທີ 2; ບັນດາໂຄງການທາງດ່ວນເສັ້ນ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ; ບັນດາເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ…. ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານ 20 ໂຄງການ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິຕິດພັນກັບການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍລະບຽບການບໍລິຫານ, ຄ່າທຳນຽມ, ຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຮອດທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2023, ປະລິມານສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 12,9%, ອັດຕາໝູນວຽນສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 10,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ, ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 11,5%. ວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ກະຊວງກໍໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ 10 ຂໍ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນກ່ຽວກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ 3 ສະບັບ.
ກ່ຽວກັບທິດທາງຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຕ້ອງຍູ້ແຮງກວ່າອີກ, ຖືການນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນກຳລັງໜູນ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ການນຳພາໃນການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ, ຫຼຸດລາຍຈ່າຍ, ຮັບປະກັນພັດທະນາບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍື່ນຍົງ.