ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສື່ມວນຊົນ ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບການນຳບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 97 ປີ (21/6/1925 – 21/6/2022).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ, ສື່ມວນຊົນແຫ່ງຕ່າງໆ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜ່ານ 97 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍດ້ານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນສອງປີກວ່າຜ່ານມາ, ບັນດານັກຂ່າວບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງທາງກາຍ ແລະ ໃຈຢູ່ແນວໜ້າ, ຈຸດທີ່ເກີດໂລກລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ແບ່ງເບົາ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສື່ມວນຊົນຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ພາວະວິໄສ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຢ່າງທັນການ, ແມ່ນເວທີປາໄສທີ່ສະແດງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ເຈດຈຳນົງຂອງປະຊາຊົນ; ຕັ້ງໜ້າສູ້ຊົນ, ປະຕິເສດຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ແຜ່ກະຈາຍບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ດີທີ່ງາມ ແລະ ແບບຢ່າງທີ່ດີ. ພິເສດ, ສື່ມວນຊົນຕ້ອງແມ່ນອາວຸດທີ່ແຫຼມຄົມໃນວິວັດການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ການຟຸມເຟືອຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)