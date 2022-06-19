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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ: ສື່ມວນ​ຊົນ ແມ່ນ​ຂົວເຊື່ອມ​ຕໍ່​​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບການນຳບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 97 ປີ (21/6/1925 – 21/6/2022).

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບການນຳບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 97 ປີ (21/6/1925 – 21/6/2022).

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ, ສື່ມວນຊົນແຫ່ງຕ່າງໆ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜ່ານ 97 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍດ້ານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນສອງປີກວ່າຜ່ານມາ, ບັນດານັກຂ່າວບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງທາງກາຍ ແລະ ໃຈຢູ່ແນວໜ້າ, ຈຸດທີ່ເກີດໂລກລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ແບ່ງເບົາ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສື່ມວນຊົນຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ພາວະວິໄສ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຢ່າງທັນການ, ແມ່ນເວທີປາໄສທີ່ສະແດງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ເຈດຈຳນົງຂອງປະຊາຊົນ; ຕັ້ງໜ້າສູ້ຊົນ, ປະຕິເສດຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ແຜ່ກະຈາຍບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ດີທີ່ງາມ ແລະ ແບບຢ່າງທີ່ດີ. ພິເສດ, ສື່ມວນຊົນຕ້ອງແມ່ນອາວຸດທີ່ແຫຼມຄົມໃນວິວັດການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ການຟຸມເຟືອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໃນຖານະເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2020
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