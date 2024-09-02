ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຳຫຼວດເຂດຄົ້ນຄວ້າລ້ຳທະເລ ແລະ ໂຄງການທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈຽວ ຢູ່ ດ່າໜັງ
ເມື່ອລົງສຳຫຼວດເຂດທີ່ຄາດຄະເນລ້ຳທະເລນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕົກລົງເຫັນດີກັບແຜນນະໂຍບາຍຕ້ອງລ້ຳທະເລ ເພື່ອສ້າງເນື້ອທີ່ດິນໃໝ່, ຂະຫຍາຍເຂດພັດທະນາ, ແຕ່ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ, ຄິດໄລ່ຢ່າງຄັກແນບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວັດສະດຸທັບຖົ່ມ; ເນື້ອທີ່ດິນ ພາຍຫຼັງລ້ຳທະເລ ຕ້ອງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງເຂດການຄ້າເສລີ, ບັນດາທີ່ຕັ້ງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ລົງກວດກາສະພາບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງລວມເຂດ ລຽນຈຽວ ແລະ ເສັ້ນທາງແຄມທະເລເຊື່ອມຕໍ່ທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈຽວ. ທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈຽວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລນ້ຳເລິກ 3 ແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຮັບການວາງແຜນຜັງວ່າ ທ່າກ່ຳປັ່ນພິເສດດ້ວຍຂອບຂະໜາດຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນ, ສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກເຖິງ 100.000 ໂຕນ, ກ່ຳປັ່ນ ຄອນເທັນເນີ ແຕ່ 6.000 ຫາ 8.000 TEU.