ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີເນື້ອໃນ 6 ປະການເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມື ACMECS ບຸກທະລຸໃນໄລຍະໃໝ່
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ ACMECS, ສູ້ຊົນສ້າງ “ACMECS ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອ ປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການພັດທະນາແບບສະໝ່ຳສະເໝີ”.
ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ, ການຮ່ວມມື ACMECS ໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງເຕົ້າໂຮມເນື້ອໃຈຈິດໃຈ “5 ຮ່ວມ” ເຊິ່ງລວມມີ: ຄວາມຄາດຫວັງ, ວິໄສທັດ, ຕັດສິນໃຈ, ສຽງເວົ້າ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັນ. ດ້ວຍທັດສະນະຄືແນວນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ 6 ເນື້ອໃນເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມື ACMECS ບັນລຸບາດລ້ຽວບຸກທະລຸໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຈິນຕະນາການຜູກພັນເຄື່ອນໄຫວ, ຮັບປະກັນຄວາມລຸລ່ວງນັບແຕ່ການສ້າງຍຸດທະສາດຕະຫຼອດຮອດການຜັນຂະຫຍາຍຕົວຈິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບຈຳນວນເງິນ 10 ລ້ານ USD ເຂົ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາ ACMECS.
ທີສອງແມ່ນ ມູນເຊື້ອຜູກພັນແບບທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາຢ່າງຄົບຊຸດ, ກົມກ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ທັນສະໄໝ.
ທີສາມແມ່ນ ການເຕີບໂຕໄວ ຕິດພັນກັບຍືນຍົງ ດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ສ້າງເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ACMECS ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ປຶກສາຫາລືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບບັນດາແຜນການ, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ.
ທີສີ່ແມ່ນ ປະເທດຜູກພັນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຕ້ອງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນລະຫວ່າ 5 ປະເທດ; ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນເຂດ ແລະ ລະຫວ່າງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ.
ທີຫ້າແມ່ນ, ການຜູກພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
ທີຫົກແມ່ນ, ການຜູກພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ບັນດາການນຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບ - ຮັບບົດບາດເປັນທານ ACMECS ລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ມຽນມາ.