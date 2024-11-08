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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ເນື້ອ​ໃນ 6 ປະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການຮ່ວມ​ມື ACMECS ບຸ​ກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອະລິຍະວະດີ - ເຈົ້າພະຍາ - ແມ່ນ້ຳຂອງ (ACMECS) ຄັ້ງທີ 10. ກອງປະຊຸມ ມີຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງລຸລ່ວງພື່ອອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ ACMECS, ສູ້ຊົນສ້າງ “ACMECS ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອ ປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການພັດທະນາແບບສະໝ່ຳສະເໝີ”.

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ, ການຮ່ວມມື ACMECS ໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງເຕົ້າໂຮມເນື້ອໃຈຈິດໃຈ “5 ຮ່ວມ” ເຊິ່ງລວມມີ: ຄວາມຄາດຫວັງ, ວິໄສທັດ, ຕັດສິນໃຈ, ສຽງເວົ້າ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັນ.  ດ້ວຍທັດສະນະຄືແນວນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ 6 ເນື້ອໃນເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມື ACMECS ບັນລຸບາດລ້ຽວບຸກທະລຸໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ຈິນຕະນາການຜູກພັນເຄື່ອນໄຫວ, ຮັບປະກັນຄວາມລຸລ່ວງນັບແຕ່ການສ້າງຍຸດທະສາດຕະຫຼອດຮອດການຜັນຂະຫຍາຍຕົວຈິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບຈຳນວນເງິນ 10 ລ້ານ USD ເຂົ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາ ACMECS.

ທີສອງແມ່ນ ມູນເຊື້ອຜູກພັນແບບທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາຢ່າງຄົບຊຸດ, ກົມກ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ທັນສະໄໝ.

ທີສາມແມ່ນ ການເຕີບໂຕໄວ ຕິດພັນກັບຍືນຍົງ ດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ສ້າງເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ACMECS ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ,     ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ປຶກສາຫາລືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບບັນດາແຜນການ, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ.

ທີສີ່ແມ່ນ ປະເທດຜູກພັນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຕ້ອງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນລະຫວ່າ 5 ປະເທດ; ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນເຂດ ແລະ ລະຫວ່າງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ.

ທີຫ້າແມ່ນ, ການຜູກພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

ທີຫົກແມ່ນ, ການຜູກພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ບັນດາການນຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບ - ຮັບບົດບາດເປັນທານ ACMECS ລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ມຽນມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ ທຸກປີ ແມ່ນວັນກົດໝາຍຫວຽດນາມ, ວັນເຊີດຊູລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການສຶກສາສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.ພາຍຫລັງເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະເທດຊາດ, ລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມໄດ້ມີການດັດປັບບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ພວມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃຫມ່ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫ່ລງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
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