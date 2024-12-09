ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າວຽກງານການທູດຕ້ອງຕິດແທດແນວທາງ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມໄຫວພິບ; ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ, ອະລິຍະກຳ, ສີວິໄລຫວຽດນາມ, ຄວາມຈິງໃຈ, ໄຫວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ທັງຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ທັງກົມກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຕ້ອງຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ແມ່ນແກ່ນສານຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ເບິ່ງແຍງດູແລຮັບປະກັນວັດຖຸພື້ນຖານ, ລະບົບນະໂຍບາຍດີທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດມີການຮັບໃຊ້ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງຊາດ.