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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າ​ມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຕ່າງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ກ່ອນເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າວຽກງານການທູດຕ້ອງຕິດແທດແນວທາງ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມໄຫວພິບ; ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ, ອະລິຍະກຳ, ສີວິໄລຫວຽດນາມ, ຄວາມຈິງໃຈ, ໄຫວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ທັງຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ທັງກົມກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າຕ້ອງຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ແມ່ນແກ່ນສານຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ເບິ່ງແຍງດູແລຮັບປະກັນວັດຖຸພື້ນຖານ, ລະບົບນະໂຍບາຍດີທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດມີການຮັບໃຊ້ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
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