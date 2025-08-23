ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫລຸບສົກຮຽນ 2024-2025
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຢ່າງສະເໝີພາບ, ບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຂາດໂຮງຮຽນ, ຂາດຫ້ອງຮຽນ, ບໍມີຄູສອນ, ຂາດຂອງກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງ…
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ຕ້ອງຫັນປ່ຽນຈາກການຖື ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແມ່ນວຽກງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ເປັນໜ້າທີ່ລວມຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ທົ່ວປວງຊົນ; ຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິທີເຂົ້າເຖິງຕາມທິດພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຢ່າງສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາຕ້ອງເດັດດຽວເປົ້າໝາຍປ່ຽນໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານ, ຮອບດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນສັງກາດໃໝ່.