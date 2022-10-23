ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres
ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ.
(ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ແຕ່ວັນທີ 21-22 ຕຸລາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ໃນທຸກເສົາຄ້ຳຂອງ ສປຊ
ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ; ຊີ້ນຳບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະຂອງ ສປຊ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ສປຊ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ການນຳສອງທ່ານ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນ ກ່ຽວກັບການກະທົບທີ່ຫຍໍ້ທໍ້ຂອງໂລກລະບາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປະທະກັນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານທັນຍາຫານ, ພະລັງງານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຢູ່ໃນໂລກປະຈຸບັນ, ທີ່ພວມສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນການປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV