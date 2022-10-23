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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ສ​ປ​ຊ Antonio Guterres

ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ.

ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ.

   

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ແຕ່ວັນທີ 21-22 ຕຸລາ.

   ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ໃນທຸກເສົາຄ້ຳຂອງ ສປຊ

  ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ; ຊີ້ນຳບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະຂອງ ສປຊ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ສປຊ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ.

   ການນຳສອງທ່ານ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນ ກ່ຽວກັບການກະທົບທີ່ຫຍໍ້ທໍ້ຂອງໂລກລະບາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປະທະກັນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານທັນຍາຫານ, ພະລັງງານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຢູ່ໃນໂລກປະຈຸບັນ, ທີ່ພວມສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນການປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຮ້ວ ສະເໜີໃຫ້ ສປຊ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສປຊ, ລະຫວ່າງບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ ກັບສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ(IPU) ກໍ່ຄືບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ...
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