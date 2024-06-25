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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຮອດ​ຈີນ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ WEF ຕາຫຼຽ​ນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Zhoushuizi, ນະຄອນ ຕາຫຼຽນ, ແຂວງ ລ້ຽວນິງ, ປະເທດຈີນ.
ການຕອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ສະໜາມບິນZhoushuizi, ນະຄອນ ຕາຫຼຽນ, ແຂວງ ລ້ຽວນິງ, ປະເທດຈີນ 

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Zhoushuizi, ນະຄອນ ຕາຫຼຽນ, ແຂວງ ລ້ຽວນິງ, ປະເທດຈີນ, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF ຕາຫຼຽນ 2024) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ. ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ຢູ່ສະໜາມບິນ ມີທ່ານ ຈິນກວັກເວີຍ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງລ້ຽວນິງ, ທ່ານ ຊູງບົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ເລິ້ງຊົວເຟິງ ຮອງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຕາຫຼຽນ. ສ່ວນຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ມີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍ ແລະ ພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ກຳນົດການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ, ກຳນົດທິດສັງລວມໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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