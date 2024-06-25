ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຮອດຈີນ, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ຕາຫຼຽນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Zhoushuizi, ນະຄອນ ຕາຫຼຽນ, ແຂວງ ລ້ຽວນິງ, ປະເທດຈີນ, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF ຕາຫຼຽນ 2024) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ. ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ຢູ່ສະໜາມບິນ ມີທ່ານ ຈິນກວັກເວີຍ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງລ້ຽວນິງ, ທ່ານ ຊູງບົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ເລິ້ງຊົວເຟິງ ຮອງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຕາຫຼຽນ. ສ່ວນຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ມີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມຊາວມາຍ ແລະ ພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ.