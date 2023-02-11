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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ ສິງ​ກະ​ໂປ

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ, ກອງທຶນການລົງທຶນ ແຖວໜ້າສິງກະໂປ ແລະ ໂລກ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ້ Sembcorp ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບອົງການຫວຽດນາມ, ແຂວງລ້າງເຊີນ ແລະ ເງະອານ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ VSIP (ພາບ: VGP)  

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ Tow Heng Tan, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ Sembcorp Industries ພ້ອມກັບບັນດາການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp  ທີ່ມີເງິນລົງທຶນ ຂອງລັດຖະບານ ສິງກະໂປ ສະໜອງມາດຕະການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດມີແຜນການເປີດ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ຕື່ມອີກ ຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ເງະອານ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ VSIP ຕາມທິດເຂດອຸດສາຫະກຳອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lee Chong Min, ປະທານກອງທຶນ CMIA (ກອງທຶນທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ) ແລະ ທ່ານນາງ Nina Yang, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ Surbana Jurong (SJ) - ບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕົວເມືອງທົ່ວໂລກມີທຶນ 100% ຂອງລັດຖະບານ ສິງກະໂປ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງກອງທຶນ CMIA ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ SJ ລົງທຶນໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ “ເຂດຕົວເມືອງນິເວດກະສິກຳ - ສະບຽງອາຫານ ເຕັກໂນໂລຢີສູງ” ຢູ່ເມືອງກູຈີ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່​ງ​ເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກະກຽມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ທ່ານ​ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່​ງ​ເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກະກຽມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຈຸດສຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023.
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