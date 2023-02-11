ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າ ສິງກະໂປ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ Tow Heng Tan, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ Sembcorp Industries ພ້ອມກັບບັນດາການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp ທີ່ມີເງິນລົງທຶນ ຂອງລັດຖະບານ ສິງກະໂປ ສະໜອງມາດຕະການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດມີແຜນການເປີດ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ຕື່ມອີກ ຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ເງະອານ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ VSIP ຕາມທິດເຂດອຸດສາຫະກຳອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lee Chong Min, ປະທານກອງທຶນ CMIA (ກອງທຶນທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ) ແລະ ທ່ານນາງ Nina Yang, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ Surbana Jurong (SJ) - ບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕົວເມືອງທົ່ວໂລກມີທຶນ 100% ຂອງລັດຖະບານ ສິງກະໂປ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງກອງທຶນ CMIA ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ SJ ລົງທຶນໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ “ເຂດຕົວເມືອງນິເວດກະສິກຳ - ສະບຽງອາຫານ ເຕັກໂນໂລຢີສູງ” ຢູ່ເມືອງກູຈີ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.