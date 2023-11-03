ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Valdis Dombrovski ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ທັງເປັນຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າ EU ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື EU ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງ ເລື່ອງ EU ຖືການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ຈຸດສຸມ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2021 – 2027, ທ່ານສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ EU ເຊິ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ສະຫງວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າເປັນຈຳນວນ 210 ລ້ານ ເອີໂຣ ໃນໄລຍະ 2021 – 2024 ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Valdis Dombrovski ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນໃຈກາງດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ EU ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ EU ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາເນື້ອໃນເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ.