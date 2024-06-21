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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລັດ​ເຊຍ

ທ່ານ A.E.Likhachev ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ແລະ Rosatom ປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ຊຸກຍູການຮ່ວມມື ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ A.E.Likhachev ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານ ປະລະມານູແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ (Rosatom) (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ A.E.Likhachev ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານ ປະລະມານູແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ (Rosatom) ທີ່ພວມມີການເຮັດວຽກ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນນະໂຍບາຍກັບຄືນໄປພັດທະນາການຜະລິດໄຟຟ້າ ນິວເຄຼຍ ແຕ່ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາພະລັງງານນິວເຄຼຍ ຄືວິທີການສຳຄັນໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ລັດເຊຍ ແລະ Rosatom ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍ, ການເຄືອນໄຫວຂອງເຕົ້າປະຕິກອນຄົ້ນຄ້ວານິວເຄຼຍ ດາລາດ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແຜນການກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ນິວເຄຼຍ ຢູ່ ດົ່ງນາຍ.

ສ່ວນທ່ານ A.E.Likhachev ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ແລະ Rosatom ປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ຊຸກຍູການຮ່ວມມື ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບນາຍ​ຕຳຫຼວດປະ​ຊາ​ຊົນ 3 ຄົນ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບນາຍ​ຕຳຫຼວດປະ​ຊາ​ຊົນ 3 ຄົນ

ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ.
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