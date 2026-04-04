ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ອົດສະຕາລີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT Melbourne (ອົດສະຕາລີ) ໂດຍທ່ານສາດສະດາຈານ Alec Cameron, ຜູ້ອຳນວຍການມະຫາວິທະຍາໄລ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານໂຮງຮຽນເປັນຫົວໜ້າຄະນະທີ່ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ພິເສດແມ່ນ RMIT ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະກວ່າ 25 ປີຜ່ານມາໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ຄວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງຢູ່ ຫວຽດນາມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ລົງທຶນພື້ນຖານວັດຖຸ, ເພີ່ມທະວີຖັນແຖວຄູອາຈານ, ເປີດກວ້າງຂອບຂະໜາດການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຫັນວິຊາຊີບເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ຫວຽດນາມ ພວມມີຄວາມຕ້ອງການບຳລຸງສ້າງສູງຄື ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຢີ…
ສ່ວນທ່ານສາດສະດາຈານ Alec Cameron ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ວາຢູ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນໄລຍະຍາວກ່ວາ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການເປີດກວ້າງສາຂາຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.