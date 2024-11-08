ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພະຈິກ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ ຄຸນໝິງ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກົນອຸບາຍມ້າງທຳລາຍ, ແບ່ງແຍກການພົວພັນສອງປະເທດຂອງບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ, ສົ່ງເສີມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ, ມານະພະຍາຍາມບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 20 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດຊາຍແດນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ກໍ່ຄືພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດຊາຍແດນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ, ຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະຫວັດສາດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ; ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດໃນທຸກຊ່ອງທາງ.
ແລະກໍ່ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ປະຈຳກຸ່ມບໍລິສັດເຮືອບິນການຄ້າຈີນ (COMAC) ອວຍອິ້ງແປວ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ COMAC ສືບຕໍ່ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາວິສາຫະກິດການບິນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມີການຮ່ວມມືໂດຍໄວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານການບິນ ຂອງຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍຮູບແບບ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳບໍລິສັດ ສູນການຄ້າ ແລະ ການປະມູນ ດອກໄມ້ສາກົນ ຄຸນມິງ, ຈີນ (KIFA)ຈຳກັດ.