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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Hun Manet ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກົນອຸບາຍມ້າງທຳລາຍ, ແບ່ງແຍກການພົວພັນສອງປະເທດຂອງບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພະຈິກ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ ຄຸນໝິງ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກົນອຸບາຍມ້າງທຳລາຍ, ແບ່ງແຍກການພົວພັນສອງປະເທດຂອງບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ, ສົ່ງເສີມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ, ມານະພະຍາຍາມບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 20 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດຊາຍແດນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ກໍ່ຄືພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດຊາຍແດນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ, ຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະຫວັດສາດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ; ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດໃນທຸກຊ່ອງທາງ.

ແລະກໍ່ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ປະຈຳກຸ່ມບໍລິສັດເຮືອບິນການຄ້າຈີນ (COMAC) ອວຍອິ້ງແປວ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ COMAC ສືບຕໍ່ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາວິສາຫະກິດການບິນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມີການຮ່ວມມືໂດຍໄວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານການບິນ ຂອງຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍຮູບແບບ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳບໍລິສັດ ສູນການຄ້າ ແລະ ການປະມູນ ດອກໄມ້ສາກົນ ຄຸນມິງ, ຈີນ (KIFA)ຈຳກັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ ທຸກປີ ແມ່ນວັນກົດໝາຍຫວຽດນາມ, ວັນເຊີດຊູລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການສຶກສາສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.ພາຍຫລັງເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະເທດຊາດ, ລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມໄດ້ມີການດັດປັບບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ພວມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃຫມ່ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫ່ລງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
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