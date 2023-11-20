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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ ລາຍເຈົາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລາຍເຈົາ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ວາງອອກທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ; ແກ້ໄຂບາງຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງແຂວງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງແຂວງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີ ວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ລາຍເຈົາ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດ, ກຸ້ມອຸດສາຫະກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຈອດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນແຂວງ, ກັບແຂວງຕ່າງໆໃນເຂດ ແລະ ລະຫວ່າງເຂດພາກອື່ນໆຂອງທົ່ວປະເທດ ກໍຄືສາກົນ; ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລາຍເຈົາ ຕ້ອງສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດແຕ່ງ, ແລະ ເສດຖະກິດດ່ານຊາຍແດນຕາມທິດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ຕິດພັນກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ລັກສະນະພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງຂອງຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍສາກົນ La Vie ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລາວ ເວົ້າລວມ, ພ້ອມທັງສະແດງການຮ່ວມສຳພັນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນອີກດ້ວຍ.
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