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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ການ​ນຳ​ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ

ວັນທີ 18 ພະຈິກ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງນິງບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງແຂວງນິງບິ່ງບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຈົ້າໃນໝາກຜົນລວມຂອງປະເທດ.

ວັນທີ 18 ພະຈິກ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງນິງບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງແຂວງນິງບິ່ງບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຈົ້າໃນໝາກຜົນລວມຂອງປະເທດ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ນິງບິ່ງ (ພາບ: VGP)  

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງແຂວງ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ, ວັດທະນະທຳຢ່າງແຮງ, ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສ້າງໂຄງປະ ກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງ ໂດຍອີງໃສ່ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາໂຄງປະກອບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນເຂດ ແລະ ລະຫວາ່ງເຂດ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການ ປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບ ແວດລ້ອມ ແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄົບຊຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຕີ​ລາຄາ 4 ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ບັນ​ລຸໄດ້​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ G20

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຕີ​ລາຄາ 4 ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ບັນ​ລຸໄດ້​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ G20

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ G20 ເມື່ອການນຳທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປີດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູໃນໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ - 19.
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