ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ນິງບິ່ງ
ວັນທີ 18 ພະຈິກ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງນິງບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງແຂວງນິງບິ່ງບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຈົ້າໃນໝາກຜົນລວມຂອງປະເທດ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງແຂວງ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ, ວັດທະນະທຳຢ່າງແຮງ, ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສ້າງໂຄງປະ ກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງ ໂດຍອີງໃສ່ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາໂຄງປະກອບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນເຂດ ແລະ ລະຫວາ່ງເຂດ, ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການ ປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບ ແວດລ້ອມ ແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄົບຊຸດ.