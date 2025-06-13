ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດໃຫຍ່ຂອງ ຊູແອັດ
ໃນລາຍການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Stockholm, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກ ກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດໃຫຍ່ຂອງ ຊູແອັດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ Marcus Wallenberg ປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ SEB ພ້ອມທັງແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດ Wallenberg ແລະ ການນຳວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງຂຶ້ນກັບລະບົບຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຄື: Astra Zeneca, Ericsson... ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາໂອກາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດພະລັງງານ, ການເງິນ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ…
ກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດຂອງວິສາຫະກິດ ຊູແອັດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດໄຟຟ້າສະອາດ ແລະ ພັດທະນາຕາໜ່າງສົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ການວາງແຜນຜັງໄຟຟ້າ VIII, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ລະດົມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດເອກະຊົນພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ອາຊຽນ, ໃນສະເພາະໜ້າຈະສະໜອງໄຟຟ້າສະອາດຈາກຫວຽດນາມໄປຍັງ ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ… ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຊູແອັດ ມີໂອກາດໃຫຍ່ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດນີ້.