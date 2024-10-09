ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງ ອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນຕະຫຼາດໄລຍະເວລາຜ່ານມາ; ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຈລະຈາ, ຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ພາຍນອກ ອາຊຽນ ແລະ ກອງເລຂາ ອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມມືໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອາຊຽນ ກໍຄື ໃນບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດເວລາປັດຈຸບັນ, 9 ບຸລິມະສິດໃນປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ດ້ວຍຄຳຂວັນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ “ລ້ວນແຕ່ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າອັນຕັ້ງໜ້າ, ລວມມີການສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດຂອງ 3 ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045. ອາຊຽນ ນັບມື້ນັບກາຍເປັນພາກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ແລະ ສົນໃຈ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ເຈລະຈາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ພາຍນອກ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນແກນກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນອົງປະກອບຮ່ວມມືພາກພື້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການສາກົນໃນປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບສິດເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ທັນການ, ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.
ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor – Leste ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນ ອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.