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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 12 ໂຄງ​ການ​ທາງ​ດ່ວນ​ເໜືອ​ - ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງ 12 ໂຄງການຍ່ອຍຂຶ້ນກັບໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະທີ 2) ແລະ ປຸກລະດົມເດືອນແຂ່ງຂັນປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງ 12 ໂຄງການຍ່ອຍຂຶ້ນກັບໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະທີ 2) ແລະ ປຸກລະດົມເດືອນແຂ່ງຂັນປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ. ພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການ 9 ແຂວງຈັດຂຶ້ນ ຕາມຮູບການເຊິ່ງໜ້າສົມທົບກັບ ທາງໄກ.

ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະທີ 2 ມີຄວາມຍາວ 729 ກິໂລແມັດ, ໄປຜ່ານ 12 ແຂວງ, ນະຄອນ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນທັງໝົດເກືອບ 147.000 ຕື້ດົ່ງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີໂຄງການຍ່ອຍ 12 ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວເປັນເອກະລາດ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2025 ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານນັບແຕ່ປີ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ.         

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະກາດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດປີ 2023 ບິ່ງທ້ວນ - ເຕົ້າໂຮມສີຂຽວ

ປະກາດປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດປີ 2023 “ບິ່ງທ້ວນ - ເຕົ້າໂຮມສີຂຽວ”

ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2023 ຈະມີເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 200 ເຫດການ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງແຂວງ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ແລະ 41 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
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