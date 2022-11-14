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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ - ຍີ່​ປຸ່ນ, ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ອາ​ຊຽນ - ກາ​ນາ​ດາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມມືຄື ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມມືຄື ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ.

    

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 25 (ພາບ: VGP)

ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 25, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນພັດທະນາ ແມ່ນພື້ນຖານ, ກຳລັງໜູນ ແລະ ແມ່ນບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ  ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດກວ້າງການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ; ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຫວັງວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.

    

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 10 (ພາບ:VGP )

ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 10, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອາຊຽນ ແລະ ອາເມລິກາ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູແບບຍືນຍົງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ. ທ່ານກໍສະເໜີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ ຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເປີດກວ້າງຢູ່ຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍຫັນເປັນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຫວັງວ່າ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ.

   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ສ່ວນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 45 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ການາດາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຫຼັກການຍົກສູງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ ການາດາ ໃຫ້ຂຶ້ນເປັນສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ແລະ ການາດາ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມານະພະຍາຍາມດຳເນີນການເຈລະຈາສ້າງສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ທ່ານກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ການາດາ ມາລົງທຶນຢູ່ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.

ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ເປັນປະທານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ - ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ - ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະສົມທົບກັນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
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