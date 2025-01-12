ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຂອງສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງ VTV ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ VTV ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຮັບໃຊ້ຫຼາຍເປົ້າໝາຍມະຫາຊົນ. VTV ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ຮັກສາກຳນົດທິດການເມືອງ, ຄະຕິທຳ, ຈຸດປະສົງ; ມີວິໄສທັດ, ມີຄວາມຄາດຫວັງ, ຕັດສິນໃຈ, ຍຸດທະສາດ, ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ ນຳ VTV ກາຍເປັນສະຖານີໂທລະພາບແຖວໜ້າຂອງພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນໂລກ.