ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ອາຊຽນ ຈະແມ່ນຈຸດໃຈກາງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ
ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນງານການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ ໃນປັດຈຸບັນ: ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ; ທີສອງແມ່ນ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ທີສາມແມ່ນ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບກວມລວມ, ຮອບດ້ານ, ຖືປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນໃຈກາງ, ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳລັງໜູນຂອງການພັດທະນາ. ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງ ອາຊຽນ ພ້ອມທັງ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ໂອກາດພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນການແກ້ງແຍ້ງ, ກົດເກນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.
ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະ 5 – 10 ປີ ຂ້າງໜ້າແມ່ນ ຈະເປັນສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນຈຸດໃຈກາງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ເປັນພາກພື້ນທີ່ມີບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
ບັນດານັກປະຖະກະຖາໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບຄຳເຫັນ, ທັດສະນະ ແລະ ວິໄສທັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບວິທີການຍາດແຍ່ງໂອກາດ ກໍຄື ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນວິວັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງ, ຮ່ວມມື ພ້ອມກັນຍາດເອົາໄຊຊະນະຂອງ ອາຊຽນ; ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບໃນ ອາຊຽນ, ຕົກລົງເຫັນດີຮັກສາວິທີການສຳຜັດຢ່າງພາວະວິໄສ, ຍຸຕິທຳ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຫັນເປັນໂລກາພິວັດ.