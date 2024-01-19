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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ອາ​ຊຽນ ຈະ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ Davos, ປະເທດ ສະວິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນຖານະເປັນນັກປາຖະກະຖາຕົ້ນຕໍຂອງວາລະປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນຈາກ ອາຊຽນ” ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Davos 2024.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນຈາກ ອາຊຽນ” (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນງານການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ ໃນປັດຈຸບັນ: ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ; ທີສອງແມ່ນ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ທີສາມແມ່ນ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບກວມລວມ, ຮອບດ້ານ, ຖືປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນໃຈກາງ, ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳລັງໜູນຂອງການພັດທະນາ. ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງ ອາຊຽນ ພ້ອມທັງ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ໂອກາດພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນການແກ້ງແຍ້ງ, ກົດເກນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະ 5 – 10 ປີ ຂ້າງໜ້າແມ່ນ ຈະເປັນສະມາຄົມທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນຈຸດໃຈກາງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ເປັນພາກພື້ນທີ່ມີບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.

ບັນດານັກປະຖະກະຖາໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບຄຳເຫັນ, ທັດສະນະ ແລະ ວິໄສທັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບວິທີການຍາດແຍ່ງໂອກາດ ກໍຄື ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນວິວັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງ, ຮ່ວມມື ພ້ອມກັນຍາດເອົາໄຊຊະນະຂອງ ອາຊຽນ; ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບໃນ ອາຊຽນ, ຕົກລົງເຫັນດີຮັກສາວິທີການສຳຜັດຢ່າງພາວະວິໄສ, ຍຸຕິທຳ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຫັນເປັນໂລກາພິວັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພັກຄອມມູນິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 29 ຢ່າງມີໄຊ, ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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