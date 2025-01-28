ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ອວຍພອນບຸນເຕັດກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ
ຢູ່ກົມສືບສວນສອບສວນ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜົນສຳເລັດລວມໂດຍປະເທດຊາດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ກຳລັງສືບສວນສອບສວນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປະເທດ ເວົ້າລວມ ແລະ ກົມສືບສວນສອບສວນ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເວົ້າສະເພາະ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ມີຫຼາຍເຫດການສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົມ ຕ້ອງກຳແໜ້ນສະພາບການ ແລະ ມີການກະທຳໂດຍໄວ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ໜ້າທຸກຄວາມສ່ຽງ, ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມການປ້ອງກັນຕ້ານໂດຍໄວ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ວມສຳພັນກັບສາກົນເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາການຜັນແປທີ່ສັບສົນຈາກສະພາບການໂລກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດກົມປ້ອງກັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົມຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ.