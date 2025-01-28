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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ອວຍ​ພອນ​ບຸ​ນ​ເຕັດ​ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ແລະ ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງຕຳຫຼວດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ອວຍພອນບຸນເຕັດກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN))

ຢູ່ກົມສືບສວນສອບສວນ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜົນສຳເລັດລວມໂດຍປະເທດຊາດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ກຳລັງສືບສວນສອບສວນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປະເທດ ເວົ້າລວມ ແລະ ກົມສືບສວນສອບສວນ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເວົ້າສະເພາະ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ມີຫຼາຍເຫດການສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົມ ຕ້ອງກຳແໜ້ນສະພາບການ ແລະ ມີການກະທຳໂດຍໄວ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ໜ້າທຸກຄວາມສ່ຽງ, ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມການປ້ອງກັນຕ້ານໂດຍໄວ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ວມສຳພັນກັບສາກົນເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາການຜັນແປທີ່ສັບສົນຈາກສະພາບການໂລກ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດກົມປ້ອງກັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົມຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບຫວຽດນາມ.
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