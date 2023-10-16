ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສຳຫຼວດກວດກາເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານແຂວງ ຈ່າວິງ
ທີ່ທ່າກຳປັນສັງລວມຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ. ເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ ໄດ້ກຳນົດທິດການພັດທະນາເຂດເຂດເສດຖະກິດທີ່ເປັນກຳລັງໜູນຂອງແຂວງ ຈ່າວິງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງ.
ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ພັດທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງລັກສະນະປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສິນຄ້າຜ່ານທ່າກຳປັ່ນ, ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງທ່າກຳປັ່ນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຄິດໄລ່ເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທ່າກຳປັ່ນໃນເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ ກັບເສັ້ນທາງແຄມທະເລ, ຄົ້ນຄ້ວາລົງທຶນກໍ່ສ້າງຂົວເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່າກຳປັ່ນ…ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ການລົງທຶນນີ້, ອາດຈະສົມທົບກັນນັບທັງແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນສູນກາງ ແລະ ງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ.
ແລະກໍ່ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຈ່າວິງ, ໃນໂອກາດວັນບຸນ Sen Dolta ປີ 2023 ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຂະແມ ທາງພາກໃຕ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ອວຍພອນສະມາຄົມສາມັກຄີຄູບາ ຮັກຊາດ ແຂວງ ຈ່າວິງ ຢູ່ວັດ ອົງແມັດ, ເມືອງ 1 ນະຄອນຈ່າວິງ.