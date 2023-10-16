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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສຳຫຼວດກວດ​ກາ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ດິງ​ອານ​ແຂວງ ຈ່າ​ວິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງສຳຫຼວດກວດກາເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ, ຢູ່ຕາແສງ ເຢິນແທັງ, ເມືອງ ຕຽວເກິ່ນ, ເທດສະບານ ຢວຽນຫາຍ, ແຂວງຈ່າວິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສຳຫຼວດກວດກາເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານແຂວງ ຈ່າວິງ

ທີ່ທ່າກຳປັນສັງລວມຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ. ເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ ໄດ້ກຳນົດທິດການພັດທະນາເຂດເຂດເສດຖະກິດທີ່ເປັນກຳລັງໜູນຂອງແຂວງ ຈ່າວິງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງ.

ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ພັດທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງລັກສະນະປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສິນຄ້າຜ່ານທ່າກຳປັ່ນ, ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງທ່າກຳປັ່ນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຄິດໄລ່ເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທ່າກຳປັ່ນໃນເຂດເສດຖະກິດ ດິງອານ ກັບເສັ້ນທາງແຄມທະເລ, ຄົ້ນຄ້ວາລົງທຶນກໍ່ສ້າງຂົວເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່າກຳປັ່ນ…ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ການລົງທຶນນີ້, ອາດຈະສົມທົບກັນນັບທັງແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນສູນກາງ ແລະ ງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ.

ແລະກໍ່ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຈ່າວິງ, ໃນໂອກາດວັນບຸນ Sen Dolta ປີ 2023 ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຂະແມ ທາງພາກໃຕ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ອວຍພອນສະມາຄົມສາມັກຄີຄູບາ ຮັກຊາດ ແຂວງ ຈ່າວິງ ຢູ່ວັດ ອົງແມັດ, ເມືອງ 1 ນະຄອນຈ່າວິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື​ບ​ຕໍ່ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກົນ​ໄກ​​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ສື​ບ​ຕໍ່ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກົນ​ໄກ​​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ວັນທີ 15 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, Vyacheslav Victorovich Volodin, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 15 – 16 ຕຸລາ.
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