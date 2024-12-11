Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຈີນ ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ກາ​ນ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ, ການຄ້າ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊີວະສາດ, ເຄມີ, ວັດສະດຸໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບວິສາຫະກິດ ຈີນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກກັບຄະນະການນຳ 18 ວິສາຫະກິດ ຈີນ, ໂດຍທ່ານ ຢວຽນເຈຍເຂືອ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຖ້າຍບິ່ງເຢືອງ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຊູຊາງ, ນຳໜ້າ, ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຶກສາໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຮ່ວມມືລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ນະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຕົວເມືອງ ອັດສະລິຍະ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂະແໜງທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຄື: ປັນຍາປະດິດ, ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, cloud  computing, ອິນເຕີເນັດ ສັບພະສິ່ງ…

ສ່ວນການນຳບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ, ການຄ້າ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊີວະສາດ, ເຄມີ, ວັດສະດຸໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ… ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ກໍປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ, ລາຄາຖືກສຸດ, ມີສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຄືບໜ້າດີທີ່ສຸດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໂດຍດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top