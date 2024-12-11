ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກກັບຄະນະການນຳ 18 ວິສາຫະກິດ ຈີນ, ໂດຍທ່ານ ຢວຽນເຈຍເຂືອ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຖ້າຍບິ່ງເຢືອງ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຊູຊາງ, ນຳໜ້າ, ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຶກສາໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຮ່ວມມືລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ນະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຕົວເມືອງ ອັດສະລິຍະ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂະແໜງທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຄື: ປັນຍາປະດິດ, ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, cloud computing, ອິນເຕີເນັດ ສັບພະສິ່ງ…
ສ່ວນການນຳບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ, ການຄ້າ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊີວະສາດ, ເຄມີ, ວັດສະດຸໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ… ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ກໍປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ, ລາຄາຖືກສຸດ, ມີສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຄືບໜ້າດີທີ່ສຸດ.