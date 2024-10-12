Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື “ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊີ ປ່ອຍ​ອາ​ຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0”

ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳປະຊາຄົມ ອາຊີປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື.
ບັນດາການນຳເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ຕຸລາ, ຢູ່ວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ "ປະຊາຄົມ ອາຊີ ປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 (AZEC) ຄັ້ງທີ 2 ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການຮອບດ້ານ, ຄົບຊຸດ, ພິເສດແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ກະສິກຳ, ຄົມມະນາຄົມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕະຫຼາດສິນເຊື່ອກາກບອນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດດຶງດູດກະແສເງິນລົງທຶນ, ການເງິນສີຂຽວໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ພະລັງງານສີຂຽວ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳປະຊາຄົມ ອາຊີປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື.             

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢູ່ ລ​າວ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢູ່ ລ​າວ

ວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top