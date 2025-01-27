ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນປີໃໝ່ຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແທັງຮວາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນແຂວງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2024, ແຂວງ ແທັງຮວາ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຜົນງານຮອບດ້ານໃນທຸກດ້ານ, ເຊັ່ນ: ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸ 2 ຕົວເລກ, ການເກັບງົບປະມານບັນລຸລະດັບປານກາງສູງ, ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ທາງແຂວງ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈ “ແຂວງ ແທັງຮວາ ວິລະຊົນ” ສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ໃນສັງຄົມ, ໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອພັດທະນາ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກໃນບໍລິເວນເມືອງ ງອກລັກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍ່ເຊັນຈົດໝາຍທາງລັດຖະການວ່າດ້ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງແຫ່ງຕ່າງໆໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີ ມະເສັງ 2025.