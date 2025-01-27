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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ປີ​ໃໝ່​ຢູ່​ແຂວງ ແທັງ​ຮວາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແທັງຮວາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນແຂວງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ແທັງຮວາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແທັງຮວາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນແຂວງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ  ປີ 2024, ແຂວງ ແທັງຮວາ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຜົນງານຮອບດ້ານໃນທຸກດ້ານ, ເຊັ່ນ: ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸ 2 ຕົວເລກ, ການເກັບງົບປະມານບັນລຸລະດັບປານກາງສູງ, ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ທາງແຂວງ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈ “ແຂວງ ແທັງຮວາ ວິລະຊົນ” ສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ໃນສັງຄົມ, ໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອພັດທະນາ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກໃນບໍລິເວນເມືອງ ງອກລັກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍ່ເຊັນຈົດໝາຍທາງລັດຖະການວ່າດ້ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງແຫ່ງຕ່າງໆໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີ ມະເສັງ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025, ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮ່າເວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປ. ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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