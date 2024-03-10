ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ພາຍຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Auckland, ຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 - 11 ມີນາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon.
ຄາດວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ ເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ນິວຊີແລນ, ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ນິວຊີແລນ; ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ ນິວຊີແລນ ແລະພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ນິວຊີແລນ.