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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ນິວ​ຊີ​ແລນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ໃນການຢ້ຽມຢາມນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ ເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ນິວຊີແລນ, ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ນິວຊີແລນ.
ພາບປະກອບ: VGP

ພາຍຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Auckland, ຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 - 11 ມີນາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon.

ຄາດວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ ເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ນິວຊີແລນ, ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ນິວຊີແລນ; ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ ນິວຊີແລນ ແລະພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ນິວຊີແລນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ພາຍຫຼັງ ໄລຍະເວລາເກືອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975), ນິວຊີແລນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຢ່າງຮອບດ້ານໃນບັນດຂົງເຂດ.
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