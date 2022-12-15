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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຄຳ​ພັນ ວິ​ພາ​ວັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາຊຽນ, ສປຊ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢູ່ອະນຸພາກພື້ນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຄຳພັນ ວິພາວັນ (ພາບ: baochinhphu.vn)  

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ, ປະເທດ ແບນຊິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ມອບ-ຮັບ 4 ໂຄງການຈຸດສຸມ, ສືບຕໍ່ເລີ່ມດຳເນີນ 3 ໂຄງການໃໝ່ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາຊຽນ, ສປຊ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢູ່ອະນຸພາກພື້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ລາວ ແບກຫາບບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆໃນລະດັບສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີການຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອົງການຍຸດທະສາດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ Ayeyarwadi – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) ຄັ້ງທີ 10 ໃນປີ 2023 ແລະ ປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. 

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ແບນຊິກ ແລະ ບາງປະເທດ ເອີຣົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ອອກສານ​ 5 ປະ​ການ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ອີ​ຢູ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ອອກສານ​ 5 ປະ​ການ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ອີ​ຢູ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ, ປະເທດ ແບນຊິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທຸລະກິດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອາຊຽນ - ອີຢູ) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າ ອາຊຽນ - ອີຢູ: ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ”. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີ ແຫ່ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ.
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