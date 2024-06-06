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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ, ຜູ້​ອໍ​າ​ນວຍ​ການ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ FedEx Express (ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Richard W.Smith ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ FedEx Express (ອາເມລິກາ) ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Richard W.Smith ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ FedEx Express (ພາບ: VGP)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງ FedEx Express ໃນທົ່ວໂລກ ກໍຄື ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງ FedEx Express ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍຄືການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້  FedEx Express ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ.

ທ່ານປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ກຸ່ມບໍລິສັດ FedEx Express, Richard W.Smith ກໍຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນຂົງເຂດການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບຟັງຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ. ທ່ານ Richard W.Smith ໃຫ້ຮູ້ວ່າ FedEx Express ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕັດສິນໃຈເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ.
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