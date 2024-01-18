ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳບາງກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Marcus Bards, ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ staBOO Holdings AG ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີ ແລະ ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Skandinaviska Enskilda Banken (SEB - ຊູແອັດ) ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການເງິນ, ການທະນາຄານ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພິເສດ, ບໍລິສັດ staBOO Holdings AG ຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ ກາກບອນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາສີຂຽວ, ຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄຜ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ພົບປະກັບ ການນຳບັນດາປະເທດ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີ: ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະວິດ Viola Amherd, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Slovakia Robert Fico, ທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະຫະພາບທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບ ວັກຊິນ ແລະ ການສັກຢາວັກຊິນ (GAVI) Jose Manuel Barroso, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Tedro Adhanom Ghebreyesus.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Timor Leste Xanana Gusmao, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະພາບ ໂທລະຄົມສາກົນ (ITU) Dareen Bogdan – Martin, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການອົບພະຍົບສາກົນ (IOM) Amy Pope ອີກດ້ວຍ.