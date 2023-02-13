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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ນິງ ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ, ສະ​ອາດ, ງາມ​ຕາ

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນິງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ກວ໋າງນິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຂຸດຄົ້ນບັນດາແລວທາງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ສຸດຂີດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນພາຍໃນເຂດ, ລະຫວ່າງເຂດ, ຮັບປະກັນບັນດາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນແຂວງ. ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຕ້ອງເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຕີບໂຕ ໃຫ້ໄປຕາມທິດປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດກວດກາສະພາບກາດຕົວຈິງຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ດົງມາຍ, ເທດສະບານ ກວ໋າງອຽນ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ; ສຳຫຼວດບາງໂຄງການທີ່ມີເງິນລົງທຶນໃຫຍ່ໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຳຫຼວດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກໃນເຂດອຸດສາຫະກຳດົງມາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ຊ້ອມຮົບຮ່ວມກັບກອງທັບເຮືອລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

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2 ຝ່າຍໄດ້ຝຶກຊ້ອມຮ່ວມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ; ຂໍ້ມູນສັນຍານສາກົນ ແລະ ປະຕີບັດປະມວນກົດແຫ່ງການປະພຶດໃຫ້ແກ່ການພົບປະໂດຍບັງເອີນບົນທະເລຂອງກອງທັບເຮືອບັນດາປະເທດທິດຕາເວັນຕົກ ປາຊີຟິກ
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