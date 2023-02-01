ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກອອກ 3 ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດ ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການພົວພັນວຽກງານລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານຫວຽດນາມ, ວາງອອກໜ້າທີ່ສົມທົບວຽກງານປີ 2023 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບເລື່ອງສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັນແກ້ໄຂ ບັນຫາຈຳເປັນດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳ, ລາຍຮັບ, ເຮືອນຢູ່, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຳມະກອນ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ; ປັບປຸງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສຸມກຳລັງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດ 3 ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸ ລວມມີ: ທີໜຶ່ງແມ່ນເພີ່ມທະວີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເມື່ອຕະຫຼາດຖືກຮັດແຄບເຂົ້າ, ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຖືກຫຼຸດລົງຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ. ທີສອງ ແມ່ນສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຮືອນຢູ່ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ. ທີສາມ ແມ່ນຍູ້ແຮງ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ.