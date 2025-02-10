ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາບາງໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງງາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກຸມພາ, ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ຢຸງກວດ - ຊາຮີ່ງ ຜ່ານແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງບົກເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ຕອນກ໋ວາງຫງາຍ - ຮ່ວາຍເຍິນ. ໂຄງການເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ຢຸງກວດ - ຊາຮີ່ງ ມີຍອດລວງຍາວປະມານ 125 ກີໂລແມັດ. ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງບົກເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້, ຕອນກ໋ວາງຫງາຍ - ຮ່ວາຍເຍິນມີຍອດເງິນລົງທຶນກ່ວາ 20.400 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 854 ລ້ານUSD), ດ້ວຍລວງຍາວ 88 ກີໂລແມັດ, ຜ່ານ ແຂວງ ກວາງງາຍ ແລະ ແຂວງບິ່ງດິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ທ່ານຟ້າມວັນດົ່ງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ ແລະ ຂຽນປຶ້ມອາໄລຫາ, ປູກຕົ້ນໄມ້ອາໄລຫາຢູ່ແຫ່ງນີ້.