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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ​ ລົງ​ກວດ​ກາ​ບາງ​ໂຄງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຈຸດ​ສຸມ​ຢູ່​ແຂວງ ກ໋​ວາງ​ງາຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ຢຸງກວດ - ຊາຮີ່ງ ຜ່ານແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງບົກເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ຕອນກ໋ວາງຫງາຍ - ຮ່ວາຍເຍິນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາບາງໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງງາຍ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກຸມພາ, ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ຢຸງກວດ - ຊາຮີ່ງ ຜ່ານແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງບົກເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ຕອນກ໋ວາງຫງາຍ - ຮ່ວາຍເຍິນ. ໂຄງການເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ຢຸງກວດ - ຊາຮີ່ງ ມີຍອດລວງຍາວປະມານ 125 ກີໂລແມັດ. ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງບົກເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້, ຕອນກ໋ວາງຫງາຍ - ຮ່ວາຍເຍິນມີຍອດເງິນລົງທຶນກ່ວາ 20.400 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 854 ລ້ານUSD), ດ້ວຍລວງຍາວ 88 ກີໂລແມັດ, ຜ່ານ ແຂວງ ກວາງງາຍ ແລະ ແຂວງບິ່ງດິງ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ທ່ານຟ້າມວັນດົ່ງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມວັນດົ່ງ ແລະ ຂຽນປຶ້ມອາໄລຫາ, ປູກຕົ້ນໄມ້ອາໄລຫາຢູ່ແຫ່ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ຍັງມີກຳລັງເຫື່ອແຮງແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານສັງຄົມ, ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸ ຍາມໃດກໍ່ສູ້ຊົນສຳເລັດຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ເປັນສະມາຊິກພັກໃນທຸກເງື່ອນໄຂສະພາບການ. ນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກທຸກລຸ້ນປະຕິບັດຕາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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