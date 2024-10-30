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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - UAE

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ຕຸລາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນ Dubai, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - UAE.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ເວທີປາໄສ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ຕຸລາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ,  ຢູ່ນະຄອນ Dubai, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - UAE. ກ່າວຄຳເຫັນໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າກວ່າອີກໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງເຕີບໂຕໃໝ່, ເຊັ່ນ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ບັນດາຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຄື ປັນຍາປະດິດ, cloud computing, ອິນເຕີເນັດສັບພະສິ່ງ...

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈເຄື່ອນໄຫວ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ, ຍາວນານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ UAE, ຄື: ຜ່ານການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຕາມສັນຍາສັ່ງຊື້ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ UAE.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພວມພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ນັບທັງການຂຸດຄົ້ນ, ການກັ່ນນ້ຳມັນ, ກໍຄືການຄ້າກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ.
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