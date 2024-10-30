ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - UAE
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ຕຸລາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນ Dubai, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - UAE. ກ່າວຄຳເຫັນໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າກວ່າອີກໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງເຕີບໂຕໃໝ່, ເຊັ່ນ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ບັນດາຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຄື ປັນຍາປະດິດ, cloud computing, ອິນເຕີເນັດສັບພະສິ່ງ...
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈເຄື່ອນໄຫວ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ, ຍາວນານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ UAE, ຄື: ຜ່ານການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຕາມສັນຍາສັ່ງຊື້ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ UAE.